تعليم الزلفي يدعو «البديلات» للمراجعة

دعت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الزلفي؛ المشمولات بالأمر السامي الكريم الخاص بتعيين المعلمات البديلات على وظائف تعليمية وإدارية، إلى سرعة مراجعة القطاع النسائي بإدارة التربية والتعليم لاستكمال إجراءات تعيينهن.

وقالت مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذة أمل الهيشة: إن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت مؤخراً قرارين تضمنا تعيين (3424) بديلة على وظائف تعليمية بالمستويين الخامس والرابع، وتعيين (18301) بديلة على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة، وحتى تتمكن المشمولات بالقرارين من مباشرة الوظيفة فإن عليهن المراجعة لمطابقة الوثائق الأصلية والمؤهلات، واستكمال مسوغات التعيين المطلوبة مثل: نموذج طلب التوظيف، ونموذج عدم وجود خدمة سابقة، وصورة السجل المدني أو الهوية الوطنية، وصورة المؤهل العلمي، وتقرير اللياقة الصحية من مستشفى حكومي، وأهابت الهيشة بجميع المشمولات سرعة استكمال الإجراءات ومباشرة العمل، لأهمية ذلك في عنصر المفاضلة، كما أن عدم المباشرة خلال المدة النظامية من شأنه إلغاء التعيين.