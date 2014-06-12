جامعة الطائف تحتفل بتخريج الدفعة السادسة من خريجات قسم القراءات

نيابة عن مدير جامعة الطائف، الدكتور عبدالإله باناجه، رعت عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة سميرة بنت عبدالله كردي، حفل تخريج الدفعة السادسة من خريجات قسم القراءات بجامعة الطائف، وحفل اختتام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1434/ 1435 ه، وذلك بحضور عدد من عضوات هيئة التدريس والإداريات إلى جانب طالبات القسم وأمهاتهن.

وبدئ الحفل بمسيرة للخريجات بعدها ألقت نائبة رئيس قسم القراءات الدكتورة منال القرشي كلمة رحبت فيها بالضيوف وتمنت للخريجات حياة عملية وعلمية موفقة، بعدها تم تقديم عرض لإنجازات القسم خلال العام الحالي.

كما ألقت إحدى الطالبات كلمة الخريجات شكرت جميع من قام على تعليمهن، ثم توالت بعده فقرات الحفل، حيث كانت هنالك فقرة مناقب القراء وحفاظ القرآن الكريم.

بعدها تم تكريم عضوات القسم وكذلك الفائزات في مسابقة قارئة الجامعة وبلغ عددهن سبع طالبات تراوحت جوائزهن بين 4000 إلى 2000 ريال بدعم وتشجيع من عمادة شؤون الطلاب، كما تم تكريم طالبات القسم المشاركات في المسابقات داخل وخارج الجامعة وطالبات الدفعة السادسة. وأوضحت المشرفة على إدارة العلاقات العامة والإعلام بشطر الطالبات، صالحة الجعيد ل"الرياض" أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة متواصلة من أشكال الدعم والتشجيع للطالبات بالجامعة ؛ لتعويدهن على التحصيل العلمي المتميز.