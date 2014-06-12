أمانة الرياض تدشن فعالياتها الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة

دشنت أمانة منطقة الرياض مساء امس الاول فعاليات الصيف على كافة أنشطتها الرياضية والثقافية والاجتماعية والمعنية بفئة (ذوي الاحتياجات الخاصة) بمركز المروة الترفيهي بحي الشفا، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية وعدد كبير من الجماهير الذين تفاعلوا مع أحداث هذه الفعاليات التي تضمنت العديد من المسابقات والأنشطة الثقافية والمتمثلة في ألعاب كرة الطائرة بوضعية الجلوس ومسابقة كرة القدم المصغرة (فرفيرة)، ومسابقة رمي السهام، ومسابقات الألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن)، إضافة إلى مسابقات ثقافية ترفيهية لشديدي الإعاقة الذهنية كما قدم المركز المشروبات الساخنة والباردة المجانية للحضور.

وعبر كافة المشاركين بالمركز عن سعادتهم التامة لمشاركتهم في هذه الفعاليات الصيفية الخاصة بهم التي تقيمها أمانة منطقة الرياض بشكل سنوي.

وقدموا شكرهم وامتنانهم لأمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة لإقامة مثل هذه المسابقات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تفعيل دورهم الاجتماعي والثقافي والرياضي وبشكل إيجابي.