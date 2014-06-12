تعديل طريق الأمير فيصل بن بندر بالشماسية

الشماسية - عبدالعزيز الدويحس

قامت بلدية محافظة الشماسية بترسية مشروع تخفيض منسوب نهاية طريق الأمير فيصل بن بندر من الجهة الشرقية والذي يرتبط مع الطريق العام. نظرا للانحدار الشديد، وبعد حوادث شهدها الطريق، وتم توقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية قيمتة (8244094) ريالا، وسيتم رفع مستوى شارع المدرج ليتناسب مع طريق الأمير فيصل بن بندر وتقوم البلدية بردم جانبي طريق النبقي المستوي من جهة شعيب الشطب لتفادي أخطار الشعيب.