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برنامج «اصنع مهارة» يتوقف في رمضان ويستأنف في شوال من الأحساء

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برنامج «اصنع مهارة» يتوقف في رمضان ويستأنف في شوال من الأحساء برنامج «اصنع مهارة» يتوقف في رمضان ويستأنف في شوال من الأحساء

    أكدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة في الدمام أن المؤشرات تؤكد نجاح برنامج اصنع مهارة في عامه العاشر، الذي انطلق يوم الأحد الماضي، ويستمر لنهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة أن البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 1600 شاب وفتاة، وبمعدل 1350 ساعة تدريبية في هذا الموسم، بهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة بمعدل يزيد عن 80 ألف ساعة تدريبية خلال ال 9 سنوات الماضية.

وقدم رئيس اللجنة محمد الخميس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه على الدعم الذي وجدته اللجنة في هذا الموسم والمواسم السابقة، موضحاً أن هذا الدعم كان مؤثراً في زيادة عدد المستفيدين من فعاليات البرنامج. وأعلن نايف الهاجري المشرف العام على البرنامج، أن الفعاليات ستتوقف خلال شهر رمضان، وتستأنف منتصف شوال من محافظة الأحساء.

وأضاف الهاجري:"سنركز على منطقة الأحساء في الفترة المقبلة، إيمانا من اللجنة المشرفة على البرنامج بأهمية هذه المنطقة وكثرة أعداد الشباب فيها، الراغبين في تطوير إمكاناتهم وتعزيز خبراتهم المهارية"، مبيناً تتناول موضوعات جديدة، مثل مهارات كتابة السيناريو، وتنفيذ الأفلام القصيرة والرسم، وهي مجالات يبدع فيها شباب الأحساء من الجنسين"، مشيراً إلى أن البرنامج يجهز لدورات نسائية.

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