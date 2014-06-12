يوم تثقيفي بمستشفى قوى الأمن عن «الصيام والسكري»

نظم قسم ثثقيف السكر في عيادات طب الأسرة والمجتمع ببرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يوما توعويا مفتوحا للمرضى والمراجعين عن التعامل مع داء السكري في شهر رمضان المبارك

وأوضح مدير عيادات طب الأسرة والمجتمع، الدكتور محمد الدايل أن هذه الفعالية من النشاطات التي تحرص عيادات طب الأسرة والمجتمع على إقامتها بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية وتنفيذها سنويا لتعريف المجتمع بطرق الوقاية من الأمراض وتعليمهم على آلية التكيف الصحيح والتعايش مع الأمراض المزمنة.

وتضمن اليوم التثقيفي محاضرتين للأخصائية أمل فتحي عن انخفاض السكري أثناء الصيام، وعن اهمية الفحص المنزلي، وتحدث أخصائي التغذية صالح العمري عن التغذية في رمضان، واختتمت الأخصائية آلاء القشقري من قسم العلاج الطبيعي البرنامج بمحاضرة عن الرياضة في رمضان وخصوصاً المرضى المصابين بداء السكري ثم اقيمت جلسة حوار مفتوح مع المرضى والمراجعين وتم توزيع مطويات وكتيبات عن الجانبين الوقائي والتوعوي.