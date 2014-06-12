محمد عسّاف أول مطرب عربي يُحيي حفل افتتاح "كونجرس الـفيفا 64" في البرازيل

افتتح "محبوب العرب" محمد عسّاف، حفل "كونجرس الفيفا 64" في مدينة ساو باولو البرازيلية وذلك بحضور رئيسة البرازيل ديلما روسيف، ورئيس الاتّحاد العالمي لكرة القدم الـ "فيفا" جوزيف بلاتر، ولاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري رونالدو، وحشد كبير من المدعوّين والمشاهير، وقدّم عسّاف أغنيته "يلاّ يلاّ" التّي تم التّحضير لها وإطلاقها خصيصاً للمناسبة، ليكون بذلك أول مطرب عربي على الإطلاق يشارك في افتتاح حفل عالمي تابع لـ"الفيفا"، في إطار تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

وقد أثار محمد عسّاف خلال تقديمه الأغنية عاصفةً من الحماسة، وذلك برفقة نخبة من الموسيقيين والعازفين البرازيليين، الذين حرصوا على إضفاء طابع موسيقى "الفيوجن"، مانحين الأغنية لمسات برازيلية موسيقية خاصّة.

وترافق ذلك مع جوٍ ابتهاجيٍّ عارمٍ على المسرح، وحماسة من الحضور الذين فاق عددهم 2000 شخصية مدعوة، إلى جانب تَفاعُل روّاد الإنترنت والمنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي حول العالم. ولدى انتهائه من تقديم وصلته الغنائية الاستثنائية، توجّه محمد عسّاف بالشكر إلى كل من رئيس الـ "فيفا" جوزيف بلاتر، ورئيس الاتّحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب، وختم بـ "Viva Palestine".

والجدير ذكره أنّ أغنية "يلاّ يلاّ"، التّي تابعها عشرات الملايين في العالم عبر البث الالكتروني المباشر على الإنترنت "Live Streaming"، قد أشرف على إنتاجها الموسيقي العالمي المشهور رودني جيركينز، فيما تعاون على وضع ألحانها وكتابة كلماتها المؤلّف الموسيقي ميشال فاضل، والشاعر نزار فرنسيس.

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