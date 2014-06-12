هالي بيري تخصّص 16 ألف دولار لإبنتها شهريّاً

فرض قاضي محكمة لوس أنجلوس العليا على النجمة العالمية Halle Berry أن تدفع لزوجها السابق Gabriel Aubry مبلغاً شهريّاً قيمته 16 ألف دولار، نفقة لطفلتهما Nahla إبنة الـ 6 سنوات.



وستستمر Berry في دفع نفقة إبنتها حتى تبلغ الأخيرة سن الـ 19 أو تدخل الجامعة.



وإلى جانب الراتب الشهري الذي ستخصّصه النجمة لطفلتها، توجّب عليها مبلغ 115 ألف دولار كمفعول رجعي، و 300 ألف دولار للرسوم القانونية.



Berry البالغة من العمر 47 عاماً و Aubry البالغ من العمر 38 عاماً، أعلنا طلاقهما في العام 2010، وإتفقا حالياً أن يتشاركا حضانة Nahla ومصاريفها.



يشار إلى أن Aubry في العام 2012 منع Halle Berry من السفر والإنتقال للعيش في فرنسا مع إبنتهما.



يذكر أن Halle Berry التي فقدت والدها في سن الرابعة بعد أن تهجّر وترك العائلة، أنجبت في تشرين الأول الماضي صبي هو الأول لها من زوجها الفرنسي Olivier Martinez الذي إنفصلت عنه وفقاً للأخبار التي إنتشرت في الآونة الأخيرة.