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القس يقدّم "بيض عيون" لجمهور المدينة المنورة

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القس يقدّم "بيض عيون" لجمهور المدينة المنورة القس يقدّم "بيض عيون" لجمهور المدينة المنورة

الأربعاء 11-06-2014 23:33

يلتقي الفنّان محمد القّس مع الجمهور في المدينة المنوّرة في المسرحية الإجتماعية "بيض "، إبتداءً من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.

ويُقام العرض المسرحي، الذي تنظمّه أمانة منطقة المدينة المنوّرة ضمن فعاليات "صيف طيبة 35"، على مسرح الإستاد الرياضي بقاعة الأنشطة والمناسبات في المدينة، كما يوجد مكان مخصص للنساء.

يُشار إلى أنّ "بيض عيون" تتناول عدداً من قضايا المجتمع والشباب السعوديي، في قالب كوميدي اجتماعي، وهي من تأليف جمال صقر، وإعداد محمد علي وكتابة أحمد جاسم، وإخراج خالد الباز، وبطولة كل من: محمد القس، ومحمد علي، ومحمد الشدوخي.

 

 

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