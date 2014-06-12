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الراقصة صافيناز تنجح في الإفلات من فخ رامز جلال

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الراقصة صافيناز تنجح في الإفلات من فخ رامز جلال الراقصة صافيناز تنجح في الإفلات من فخ رامز جلال

الخميس 12-06-2014 01:02

يبدو أنّ النحس أصاب الفنّان المصري رامز جلال هذا العام في برنامجه "رامز قرش البحر"، وهو متابعة لسلسلة أحد برامج المقالب التّي قدّمها خلال شهر رمضان طيلة الأعوام الماضية.

فبعد أن كشفت أثار الحكيم طبيعة البرنامج لوسائل الإعلام، بعد وقوعها في فخ رامز، علم موقع "سيدتي نت" أنّ القائمين على البرنامج اتّصلوا بالرّاقصة الأرمنية صافيناز والمطرب الشعبي محمود الليثي لاستضافتهما بإحدى الحلقات، وحينما ذهبا إلى قرية الجونة بمدينة الغردقة تفاجآ بأحد رجال الأمن يسألهما: "تريدان المشاركة في برنامج رامز؟"، وهو ما أدّى إلى معرفة صافيناز والليثي بأنه برنامج مقالب، والعودة عن المشاركة، وقاما بشكر رجل الأمن.

وحينما علم رامز بالأمر، نشبت معركة كلامية بينه وبين رجل الأمن، لأنّ الأخير تسبّب بكشف سر البرنامج وبالتالي فشل الحلقة.

 

 

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