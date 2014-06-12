من أجبر ليلى علوي على الابتعاد عن زوجها؟

ستكون الفنّانة ليلى علوي مضطرة لأن تبتعد عن زوجها ونجلها الوحيد خالد لمدة أسبوعين، لأنها ستتواجد حتّى منتصف شهر رمضان، في موقع تصوير مسلسل "شمس" لاستكمال المشاهد الناقصة، وذلك بحسب الجدول الزمني الذي كشف عنه أحد المشاركين في المسلسل لـ"سيدتي نت".

وأوضح المصدر أنّ الممثلة المصرية لم تكن ترغب بهذا الموضوع نهائياً، وتخشى أن يمتدّ التصوير للأسبوعين الآخرين من رمضان، لذا طلبت من المخرج خالد الحجر محاولة إنجاز مشاهدها بأسرع وقت، لأنها قد تسافر مع زوجها.

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