حقائب "اليابان" Japan من "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera

استوحيت المجموعة من رحلات السفر العالمية للمصممة كارولينا هيريرا. حيث تتضمن مجموعة اليابان الجديدة لـ CH "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera حقيبتي اليد "طوكيو" Tokyo و"أوساكا"Osaka، وقد سميتا بإسم مدينتين من بين المدن المفضلة للمصممة. تعكس التصاميم الأنيقة والخلاقة للحقيبتين كل من الجمال والبساطة الذين يذكران بالثقافة، الفن، الهندسة المعمارية والتقاليد الموجودة في تلك البلاد. تشكل كل حقيبة شخصية فريدة من نوعها بطريقة أنيقة خالية من الجهد بهدف إستكمال أي مظهر من النهار حتى الليل. الحقائب مصنوعة يدوياً يدوياً من جلود الخراف والنوبوك اللينة.

تصميم المجموعة ذي الشكل المستقيم لا يحمل فقط الجوهر والطبيعة الهادئة لهاتين المدينتين ولكن يجسد أيضاً تذكار عن حياة المصمم ذات الحركة الدائمة.