منقذ فتاة التحرير: رأينا الموت بأعيننا.. ولم يساعدنا سوى 5 أشخاص

قال النقيب مصطفى ثابت، منقذ فتاة التحرير من التحرش، إن بعض المتواجدين فى التحرير أبلغوه وزملاءه بوجود حالات تحرش داخل الميدان، فتوجهنا فوراً إلى داخل الميدان، مشيراً إلى أن المشكلة الكبيرة التى واجهتهم هى أن هناك آلاف الأشخاص المتجمهرين حول الفتاة، بالإضافة إلى كيفية خروج الفتاة من وسط هؤلاء الشباب.

وأوضح، خلال برنامج "العاشرة مساءً" للإعلامى وائل الإبراشى المذاع على قناة دريم2، رأينا الموت بأعيننا ولم يتقدم أحد لمساعدتنا إلا 5 أشخاص فقط.

وعن تكريم رئيس الجمهورية، قال منقذ فتاة التحرير، علمت خبر تكرمى من أحد الصحفيين، معربًا عن تقديره للرئيس فى تلك اللفتة.