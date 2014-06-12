بالصور .. الذهب يغازل ابطال القارة الصفراء فى أسيوية الأجسام بسيرلانكا

تسلم اليوم الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام وقبل ايام قليله من انطلاق البطولة الاسيوية رقم 48 ، تقارير لجان الاتحاد المختلفة بالإضافة لتقارير نواب رئيس الاتحاد ، والذي اطمئن من خلالها على سير الاستعدادات النهائية لاستضافة سيريلانكا للبطولة والتى تقام في الفترة من 19 ولغاية 22 يونيو 2014، بمشاركه أقوى أبطال القارة الصفراء ، وفى مقدمتهم ابطال الدول العربية خاصة الخليجية .

حيث تشهد البطولة ولأول مرة فئات الناشئين والأساتذة بالإضافة للياقة البدنية للرجال والنساء، وفئة عموم بناء الأجسام والتى تقام بمدينة كولومبو بكبرى الصالات الرياضية التابعة لوزارة الرياضة ومقر إقامة جميع الوفود المشاركة في أحد أفخم فنادق العاصمة السريلانكية(Kings berry.

وأشار الشيخ عبد الله بأن البطولة اقتربت من حيث عدد الابطال المشاركين فيها الى بطولات العالم ، وهو ما يشير الى أن السياسة التى أنتهجها الاتحاد أثمرت وحققت الكثير من اهدافها ، حيث بلغ العدد النهائي للدول المشاركة في للبطولة 23 دولة، و بلغ عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين الى 166 لاعبا ولاعبه ويبلغ عدد الإداريين والمدربين والمرافقين للوفود الرياضية 82 فرداً.

وقد أثنى الشيخ عبد الله على الدور النشط لتلك اللجان بصورة عامة واللجنة الفنية ولجنة المرأة واللجنة الطبية بصور خاصة كما أكد على ضرورة المحافظة على الروح الرياضية وتكاتف جميع الاتحادات القارية من أجل محاربة المنشطات والسير قدماً في خطط وبرامج الاتحاد الآسيوي من أجل الارتقاء بالألعاب التي تنضوي تحت مظلته، ونشر ثقافة رياضية متميزة في مختلف دول القارة الآسيوية.

ومن ناحية أخرى تم وضع القواعد والأسس التي ستجرى عليها منافسات لعبة بناء الأجسام في دورة الالعاب الشاطئية التي ستجري فعالياتها في مدينة بوكيت – تايلاند في الفترة من 18 ولغاية 22 نوفمبر 2014م، كما سيتم عرض القوانين والقواعد المسيرة للبطولة والكتيبات التي قام الاتحاد الآسيوي بإصدارها في الاجتماعات المقامة على هامش بطولة آسيا بسريلانكا، إضافة للدورة الدولية الهامة في التحكيم الحديث، والتي يسعى الاتحاد الآسيوي لتطبيق مبدأ الشفافية والحيادية والنزاهية، وورش العمل الخاصة بمكافحة المنشطات، والتي تندرج تحت خطط وبرامج الاتحاد الآسيوي في محاربة آفة المنشطات.

وقد أتمت كل الدول المشاركة إجراءاتها واستعداداتها النهائية لهذا المحفل الآسيوي الرياضي الكبير، والذي هيأت له دولة سريلانكا كل الوسائل وتضافرت جهود كل الفعاليات الرسمية والخاصة لاستقبال الوفود القادمة من شتى بقاع القارة الأسيوية كما ستكون لهذه البطولة وفعالياتها تغطية إعلامية كبيرة، خاصةً وسيكون في مقدمة الحاضرين معالي رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام وشخصيات رياضية ورسمية هامة إضافة لطاقم التحكيم الدولي المحايد الذي سيشرف على سير المنافسات.

كما صدّق الشيخ عبد الله على ملف التقرير الذي تقدم به ممثل الاتحاد الآسيوي الذي تم ارساله للوقوف على مدى جاهزية اتحاد سريلانكا ومدى الاستعدادات لاستضافة بطوله آسيا 48 والجمعية العمومية والاجتماعات الأخرى المقامة على هامش البطولة.