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بالصور.. أسامة ياسين يفتتح أعمال تطوير مركز شباب السيدة نفيسة

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بالصور.. أسامة ياسين يفتتح أعمال تطوير مركز شباب السيدة نفيسة بالصور.. أسامة ياسين يفتتح أعمال تطوير مركز شباب السيدة نفيسة

افتتح الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، مساء اليوم الخميس، أعمال التطوير بمركز شباب السيدة نفيسة، والتى شملت تطوير الملعب الخماسى، وصالة ألعاب القوى، وذلك ضمن افتتاحات السلسلة الأولى من المراكز، التى تم الانتهاء من تطويرها ضمن الخطة الإنشائية لوزارة الشباب.

وأوضح ياسين أن مراكز شباب الحضر يتم تطويرها من خلال مديريات الشباب والرياضة والموارد الذاتية للمراكز بجانب دعم الوزارة لهم فى حالة الاحتياج لذلك، مشيرا إلى أن أعمال تطوير مركز شباب السيدة نفيسة بلغت 250 ألف جنيه.

وقال ياسين: "إن الدعم الأكبر المقدم من الوزارة لتطوير مراكز الشباب يتجه لمراكز شباب القرى المتواجدة فى المحافظات الحدودية والوجهين القبلى والبحرى.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة تستهدف جذب شباب لكل مراكز الشباب بجميع المحافظات من خلال تطوير المنشآت الشبابية، وتحسين الخدمات المقدمة للنشء والشباب أعضاء المراكز، مشيرا إلى أن مراكز الشباب تمثل الإطار القانونى الجامع لشباب مصر، ودورها يكمن فى تأهيلهم وتنميتهم فى مختلف المجالات، وأن التحدى الأكبر للوزارة هو جذب الشباب للمراكز لاستيعابهم، وتعظيم أوقات فراغهم، والكشف عن مواهبهم بعيدا عن ضياعها فى المقاهى والشوارع.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد يوسف، مساعد وزير الشباب، وأحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وعدد من النشء والشباب أعضاء المركز.

يذكر أن أعمال تطوير مركز شباب السيدة نفسية استهدفت تحويل أرضية الملعب الخماسى بالمركز إلى أرضية منجلة صناعيا، وتحديث صالة اللياقة البدنية وتزويدها بأحدث الأجهزة.

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