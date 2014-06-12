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خالد عجاج: ثورة يناير خربت بيتى

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خالد عجاج: ثورة يناير خربت بيتى خالد عجاج: ثورة يناير خربت بيتى

كشف الفنان خالد عجاج عن سر غايبه عن الساحة الفنية لما يقرب من عامين ، وقال أنه قبل قيام ثورة 25 يناير طرح ألبوم جديد من إنتاجه وذلك بعد انتهاء عقده مع شركة روتانا، وأشار أن الألبوم ظل يعمل فيه لمدة سنة ونصف، وعند قيام الثورة شعر بإحباط شديد، وحزن من الناس الذين نزلوا، لأنهم خربوا بيته، على حد قوله.

وأضاف عجاج خلال لقائه على فضائية ” التحرير” :”  أنه كان يعيش حالة من التخبط، ولكن بعد سقوط قتلى فى التحرير، وبعد تنحى مبارك عن الحكم، شعر أن البلد بتضيع، ونسى وقتها الخسارة التى تعرض لها.

وبعد وصول الإخوان للحكم، قال عجاج أنه شعر بالإغتراب والرعب وفكر فى الرحيل عن ، لكن فى الوقت نفسه رأى أنه سيكون خائن إذا ترك البلد، ومع قيام ثورة 30 يونيو قال حجاج أنه شعر أنها عيد، وأشار عجاج أنه أول مطرب وافق على المشاركة فى أغنية “تسلم الأيادى”، لأنها تكريم للجيش المصرى، لكنه أكد أنه شعر بالحزن الشديد لأن هناك ناس ماتت بسبب الأغنية.

أما عن عدم تكرار تجربة “ليه يادنيا الواحد” التى قدمها دويتو مع الفنان محمد منير،أكد عجاج أنه مش لاقى الحالة دى ثانى .

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