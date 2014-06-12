أخبار عاجلة

وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مارادونا: تتويج الأرجنتين على البرازيل سيمنحني نشوة جنسية

Google+ Print
مارادونا: تتويج الأرجنتين على البرازيل سيمنحني نشوة جنسية مارادونا: تتويج الأرجنتين على البرازيل سيمنحني نشوة جنسية

لو، توج منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في نهائي كأس العالم 2014، سيشعر دييجو مارادونا بمتعة غير عادية، متعة انتشاء جنسي على حد تعبيره!

الملك رقم 10 المثير للجدل دوما في تصريحات، تحدث عن المونديال الذي ينطلق في غضون ساعات.

مارادونا كان مدربا للأرجنتين في 2010، كان مثيرا للجدل ولم يفلح مع بلاده.. لكنه يأمل في أن ينجح راقصو التانجو هذه المرة، وفي أرض الأعداء.

صرح مارادونا "الهدف هو الوصول للنهائي.. هذا هو ما سنلعب من أجله".

وتابع بطل العالم في 1986 "الأرجنتين تستطيع مواجهة البرازيل في النهائي، وبالطبع البرازيل ستصل للنهائي".

وأضاف الرجل صاحب الـ53 عاما "لو فازت الأرجنتين على البرازيل في النهائي، سأشعر بمتعة كبيرة.. كأني حصلت على نشوة جنسية!".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع