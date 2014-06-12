مارادونا: تتويج الأرجنتين على البرازيل سيمنحني نشوة جنسية

لو، توج منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في نهائي كأس العالم 2014، سيشعر دييجو مارادونا بمتعة غير عادية، متعة انتشاء جنسي على حد تعبيره!

الملك رقم 10 المثير للجدل دوما في تصريحات، تحدث عن المونديال الذي ينطلق في غضون ساعات.

مارادونا كان مدربا للأرجنتين في 2010، كان مثيرا للجدل ولم يفلح مع بلاده.. لكنه يأمل في أن ينجح راقصو التانجو هذه المرة، وفي أرض الأعداء.

صرح مارادونا "الهدف هو الوصول للنهائي.. هذا هو ما سنلعب من أجله".

وتابع بطل العالم في 1986 "الأرجنتين تستطيع مواجهة البرازيل في النهائي، وبالطبع البرازيل ستصل للنهائي".

وأضاف الرجل صاحب الـ53 عاما "لو فازت الأرجنتين على البرازيل في النهائي، سأشعر بمتعة كبيرة.. كأني حصلت على نشوة جنسية!".