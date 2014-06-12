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سيف بن زايد يعزي في وفاة العقيد النعيمي وزوجته

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سيف بن زايد يعزي في وفاة العقيد النعيمي وزوجته سيف بن زايد يعزي في وفاة العقيد النعيمي وزوجته

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة العقيد محمد عبد الله كاجور النعيمي وزوجته، اللذين انتقلا أخيراً إلى رحمة الله تعالى، إثر حادث أليم.

والتقى سموه إلى جانب أسرة الفقيدين، في خيمة العزاء في إمارة عجمان، جموع المعزين، معرباً، عن بالغ مواساته إلى ذوي الفقيدين، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، العميد علي علوان، القائد العام لشرطة عجمان، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، والملازم أول الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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