سيف بن زايد يدعو لمواصلة التميز المؤسسي المستدام

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على شهادة الاعتماد الدولي في مجال خدمة الرعاية الصحية، والتي حصلت عليها إدارة الخدمات الطبية التابعة للإدارة العامة للمالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كأول جهة صحية شرطية في العالم، تُمنح هذه الشهادة المرموقة من اللجنة الدولية المشتركة لخدمة الرعاية الصحية (JCIA).

حضر تسليم الشهادة في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات، والعقيد جاسم الطنيجي مدير إدارة الخدمات الطبية، والرائد ثريا الدويلة مديرة مشروع الاعتماد الدولي، والرائد طبيب ريمة الحوسني، نائب مدير الاعتماد الدولي، وعدد من الضباط.

وأثنى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد على جهود الإدارة العامة للمالية والخدمات في شرطة أبوظبي، التي أثمرت عن حصولها على هذه الشهادة الدولية الرائدة، داعياً سموه العاملين إلى مواصلة مسيرة العطاء والجهود التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي المستدام على مستوى الأداء العام وتقديم الخدمات، وصولاً بجودة الخدمات إلى أفضل المستويات.

وقال اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات: «إن منح الإدارة الاعتماد الدولي في خدمة الرعاية الصحية، يدعم تميزها في توفير الرعاية الطبية والصحية لمنتسبي شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وعائلاتهم، التي تلقى اهتماماً من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتوفير التخصصات الطبية اللازمة وإدخال أحدث التقنيات التي تستخدم في تشخيص الحالات المرضية وعلاجها، وضمان العناية الطبية والعلاجية المتميزة للمرضى، وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في مجال خدمة الرعاية الصحية».

إنجاز

واعتبر اللواء بدران، شهادة الاعتماد الدولي في خدمة الرعاية الصحية منجزاً كبيراً، مضيفاً «أن الإدارة أول مركز صحي شرطي في العالم يمنح الشهادة من اللجنة الدولية المشتركة لخدمة الرعاية الصحية مقابل تطبيق المعايير العالمية بتطوير الخدمات الطبية، والتي تركز على مستوى الخدمة الطبية المتوافرة للمرضى متضمنة الخدمات العلاجية السريرية والإدارة الطبية الفاعلة، ومعاينة المرضى ومكافحة العدوى وسهولة الحصول على العلاج وحقوق وواجبات المرضى، والبيئة الطبية الآمنة والكفاءة الطبية والمهنية والقيادة نحو التميز، والنظام الإلكتروني الطبي والملفات الطبية».

ومن جانبه، أكد العقيد جاسم الطنيجي مدير إدارة الخدمات الطبية، التزام الخدمات الطبية بمعايير الرعاية الصحية للحفاظ على مكتسبات منظومة تطوير الخدمات وتكاملها بعلاج المرضى، وتوفير الأدوية، والتوسّع في التخصصات الطبية ومواصلة الريادة في الرعاية الصحية للمرضى للحصول على العناية الطبية والعلاجية المتميزة، والاستمرار في تحسين مؤشرات أداء الكفاءات الطبية.

وقال العقيد الطنيجي إن حصول إدارة الخدمات الطبية على هذه الشهادة العريقة سيكون له دور فاعل في تحسين إجراءات العمل اليومية، وتحسين كفاءاتها من خلال مضاعفة النتائج، وتقليل التكاليف وتقديم الخدمة الأفضل للمرضى.

تميز

قالت الرائد ثريا الدويلة مديرة مشروع الاعتماد الدولي في إدارة الخدمات الطبية، إن الحصول على الاعتماد الدولي يعدّ خطوة نحو التميّز تمكن الخدمات الطبية تقديم خدمات صحية ذات جودة طبية عالية، طبقاً للمعايير الدولية لمنتسبي شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وعائلاتهم، ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بشركة وطنية مدعومة من (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)، وهي شركة أبوظبي الدولية لاستشارات الجودة في تأهيل إدارة الخدمات الطبية للحصول على الشهادة.