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عمار النعيمي يصدر قراراً بالإعفاء من رسوم تسجيل أراضي المستودعات

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عمار النعيمي يصدر قراراً بالإعفاء من رسوم تسجيل أراضي المستودعات عمار النعيمي يصدر قراراً بالإعفاء من رسوم تسجيل أراضي المستودعات

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم 7 لسنة 2014م بشأن الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي المشيدة عليها مستودعات في إمارة عجمان. وينص القرار على إعفاء معاملات الأراضي المشيدة عليها مستودعات في إمارة عجمان من رسوم التسجيل المقررة عليها بموجب القرار الأميري رقم ( 12) لسنة ( 2013).

بشرط أن يكون المستودع واقعاً ضمن المناطق الصناعية بالإمارة وفق المخططات المعتمدة من دائرة البلدية والتخطيط وألا تزيد مساحة الأرض المقام عليها المستودع عن 200 متر مربع، وألا تقل مساحة مبنى المستودع عن 80% من المساحة الإجمالية للأرض المشيد عليها، ونص القرار على أن يكون مشتري الأرض المشيد عليها المستودع من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

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