محمد الشرقي يشهد تكريم طلاب مدرسة ابن النفيس

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس حفل تكريم طلاب مدرسة ابن النفيس للتعليم الأساسي وذلك في قاعة البستان بالفجيرة.

وألقت جواهر عبيد مديرة المدرسة كلمة شكرت سمو ولي عهد الفجيرة لحضوره الحفل كما هنأت الطلبة الأوائل لهذا العام متمنية لهم التقدم والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن إنجازات المدرسة. وفي ختام الحفل قام سمو ولي عهد الفجيرة يرافقه جمعة الكندي وجواهر عبيد مديرة المدرسة بتكريم الطلبة الأوائل كما قدمت مديرة المدرسة هديه تذكارية لسموه. حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وجمعة الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة وأولياء الامور.

استقبال

ومن جهة أخرى استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ظهر أمس بمكتبه في الديوان الأميري يوهنس تخلي ميكائيل قنصل عام جمهورية إريتريا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله قنصلا عاما لبلاده لدى الدولة. وتمنى سمو ولي عهد الفجيرة للقنصل التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات. وأعرب القنصل الإريتري عن شكره لكل ما لقيه من تعاون خلال فترة أداء مهامه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استقبل سموه تانغ وي بين القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية. ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالقنصل الصيني وتبادل معه الأحاديث الودية وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.حضر اللقاءين سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.