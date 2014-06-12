تنفيذ توجيهات خليفة بدعم التنمية في الدول الشقيقة والصديقة

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يعد أول اجتماعات المجلس لهذا العام.

وصادق المجلس خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وعقد في قصر الرئاسة على البيانات المالية المنتهية للسنة الماضية والميزانية التقديرية لعام2013 ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات.

طلبات التمويل

وناقش الاجتماع عدداً من طلبات التمويل الخاصة ببعض المشاريع التنموية في مختلف الدول النامية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها بما يتوافق مع خطة وميزانية عمل الصندوق إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع أن الصندوق ينفذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تجسد سياسة الدولة في دعم المشاريع التنموية في الدول الشقيقة والصديقة بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لشعوبها كما تنطلق هذه السياسة من الالتزام الذي تعهدت به دولة الإمارات بشأن المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للإنسانية والعمل مع المجتمع الدولي لمحاربة الفقر والأمراض وتأمين الظروف الملائمة التي توفر للشعوب حياة صحية وسليمة وآمنة.

وأضاف سموه إن الدولة ستواصل هذا الدعم انطلاقا من قيمها وتعاليم دينها الحنيف الذي يحض على التآزر والتعاون ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين.

وقال سموه إن الصندوق تمكن من تنفيذ مئات المشاريع التنموية بميزانية تقدر بعشرات المليارات والتي استفاد منها قطاع واسع من الشعوب التي تعاني من صعوبات في التنمية. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وسعيد عيد الغفلي وخليفة محمد الكندي وفارس محمد المزروعي وفوزية حمد المبارك وسعيد محمد المزروعي ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

61 مليارا

بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قام الصندوق بتمويلها وإدارتها خلال العقود الماضية حوالي 61 مليار درهم من خلال تمويل 376 مشروعاً تنموياً غطت 69 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم.