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' ربيعة سيرحل عن الأهلي بعد نهاية عقده بدون مقابل '

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' ربيعة سيرحل عن الأهلي بعد نهاية عقده بدون مقابل ' ' ربيعة سيرحل عن الأهلي بعد نهاية عقده بدون مقابل '

هدد مصدر مقرب من رامي ربيعة مدافع الأهلي مسؤولو القلعة الحمراء برحيل اللاعب عقب انتهاء تعاقده مجانا للاحتراف، في ظل رفض عرض سبورتنج لشبونة لضم النجم الشاب في الصيف المقبل.

ورفض الأهلي عرض لشبونة لضم ربيعة مقابل 550 ألف يورو، وطلب رفع القيمة إلى مليون ونصف مليون يورو.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه في حالة استمرار رفض الأهلي لاحتراف ربيعة في البرتغال، سينهي تعاقده المستمر حتى نهاية الموسم المقبل 2014/2015 ويرحل مجانا.

وطالب المصدر مسؤولي الأهلي بعدم التعنت في خوض اللاعب لتجربة احترافية في فريق عريق مثل سبورتنج لشبونة.

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فيديو اليوم السابع