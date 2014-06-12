الطب الشرعي:حالات الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش تندرج تحت مسمى “هتك العرض”

أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي أن حالات الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في احتفالات ميدان التحرير تندرج تحت مسمي هتك العرض وليس الاغتصاب.

وقال الدكتور ـ عبد الحميد خلال اتصال هاتفي مع قناة “المحور” الفضائية مساء أمس الأربعاء:” إن هيئة الطب الشرعي فحصت 7 فتيات تعرضن للتحرش” ، مشيرًا :” إلى أن الطب الشرعي فحص حالة المتهمين بالتحرش في محاولة لمعرفة ما إذا كانوا يتعاطون نوعًا محددًا من المخدرات أو الخمور أو ما شابه ذلك ” .

وأضاف المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي :” أن رئاسة الجمهورية تتابع شأن الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش” ، موضحًا :” أن الطب الشرعي أنهى تقاريره الرسمية وسلمها للنيابة العامة ” .

أ ش أ