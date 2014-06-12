الطب الشرعي: «تحرش التحرير» ليس اغتصابًا

أكد الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي، أن حالات الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في احتفالات ميدان التحرير تندرج تحت مسمي هتك العرض وليس الاغتصاب.

وقال «عبدالحميد» خلال اتصال هاتفي مع قناة «المحور» الفضائية مساء الأربعاء، إن هيئة الطب الشرعي فحصت 7 فتيات تعرضن للتحرش، مشيرًا إلى أن الطب الشرعي فحص حالة المتهمين بالتحرش في محاولة لمعرفة ما إذا كانوا يتعاطون نوعا محددا من المخدرات أو الخمور أو ما شابه ذلك.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي أن رئاسة الجمهورية تتابع شأن الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش، موضحًا أن الطب الشرعي أنهى تقاريره الرسمية وسلمها للنيابة العامة.