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زاهر: مبارك أمر بالتصويت لقطر لتنظيم مونديال 2022

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زاهر: مبارك أمر بالتصويت لقطر لتنظيم مونديال 2022 زاهر: مبارك أمر بالتصويت لقطر لتنظيم مونديال 2022

أمر محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لمصر، بأن يصوت هاني أبو ريدة لقطر لاستضافة كأس العالم عام 2022.

وكشف سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق "هاني أبو ريدة أبلغني أن الرئيس مبارك أمره بمنح صوته لقطر، باعتباره ممثل في اللجنة التنفيذية للفيفا".

وأضاف عبر قناة "النهار " "الرئيس الأسبق أوصى بذلك على أساس أن قطر بلد عربي لا بد من مساندته".

وتابع: "الأزمة المثارة حول مونديال 2022 مثيرة للشك، ولكن أثق أن بلاتر سيعبر الأزمة بنجاح، لأنه شخص مُحنك".

وكانت الاتهامات بالرشوة طالت العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، مثل ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي، وعيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي.

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