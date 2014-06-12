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روسيا تستثمر أصول صندوق الضمان الاجتماعي لإنشاء خط الغاز مع الصين

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روسيا تستثمر أصول صندوق الضمان الاجتماعي لإنشاء خط الغاز مع الصين روسيا تستثمر أصول صندوق الضمان الاجتماعي لإنشاء خط الغاز مع الصين

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكاييف اليوم الأربعاء أنه سيتم استثمار أصول صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الروسي في بناء خط الغاز مع الصين.

ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الروسية عن أوليوكاييف قوله: “هذه ليست زيادة صريحة في رأس المال المرخص به لشركة غازبروم الروسية، ولكنها مساهمة لأغراض خاصة من قبل شركة غازبروم، لقد اتخذنا قرارا مماثلا لتقديم العون لرأس مال هيئة السكك الحديدية الروسية”، مشيرا إلى أن الأولوية لسندات الدين ولكن اكتساب حقوق الملكية في وضع الاعتبار”.

وأضاف الوزير “أنه يجب إتمام إنشاء خط الغاز مع الصين في غضون ستة أعوام، ومن الطبيعي التصديق على القرار قبل بدء التنفيذ، أيا كان سيتم الانتهاء منه خلال العام الجاري”.

يذكر أن شركة “غازبروم” الروسية وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية (سي إن بي سي) وقعتا في الـ 21 من الشهر الماضي صفقة تاريخية لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين لمدة ثلاثين عاما بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليار دولار. وجرى توقيع الصفقة التي تعد الأضخم عالميا في مجال الغاز في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

أ ش أ

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