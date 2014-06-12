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مقتل 19 عنصرًا من تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية

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مقتل 19 عنصرًا من تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية مقتل 19 عنصرًا من تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية

القوات الجوية العراقية

أعلن قائد عمليات محافظة صلاح الدين العراقية الفريق الركن علي الفريجي، امس الأربعاء، مقتل أكثر من 19 عنصرًا من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وتدمير خمس عجلات تابعة لهم في تكريت مركز المحافظة ، نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد .

ونقلت قناة ” العراقية ” شبه الرسمية، مساء أمس الأربعاء عن الفريجي قوله “إن اكثر من 19 عنصرا من ارهابيي داعش قتلوا، فيما تم إحراق خمس عجلات تابعة لهم في تكريت”.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، تنفيذ 101 طلعة جوية وتوجيه ضربات دقيقة لمعاقل تنظيم “داعش” في نينوى وصلاح الدين، فيما أكدت تأمين غطاء جوي كامل لمحافظة صلاح الدين.

أ ش أ

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