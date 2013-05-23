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العريض: "أنصار الشريعة" غير قانونية.. وبعض قادتها متورطون بأعمال إرهابية

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العريض: "أنصار الشريعة" غير قانونية.. وبعض قادتها متورطون بأعمال إرهابية العريض: "أنصار الشريعة" غير قانونية.. وبعض قادتها متورطون بأعمال إرهابية

كتب : أ ش أ الخميس 23-05-2013 21:37

أعلن رئيس التونسية، علي العريض، أن أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني.

وقال العريض، في تصريحات صحفية أوردتها قناة الجزيرة الفضائية اليوم، إن بعض قادة أنصار الشريعة متورطون في أعمال ارهابية والتخطيط لها، إلا أنه رفض وصف أنصار الشريعة بالجماعة الإرهابية.

في سياق متصل، أكد العريض أن بلاده حققت تقدما في تفكيك الخلايا "الإرهابية" رغم وجود جماعات مسلحة واستمرار المواجهات مع المسلحين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تونس أحرزت تقدما في تفكيك الشبكات الإرهابية.

وشدد رئيس الحكومة التونسية أن قوات الأمن مستمرة في ملاحقة الأشخاص الذين يمارسون العنف أو لديهم علاقات بالإرهابيين.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في وقت سابق، عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة القيروان، الواقعة جنوبي العاصمة التونسية، خططت لتنفيذ هجمات ضد عناصر في جهازي الأمن والجيش.

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