أخبار عاجلة

وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأليزية : تعيين فرانسوا دولاتر ممثل دائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي

Google+ Print
الأليزية : تعيين فرانسوا دولاتر ممثل دائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأليزية : تعيين فرانسوا دولاتر ممثل دائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي

قرر مجلس الوزراء الفرنسي ، تعيين الوزير المفوض فرانسوا دولاتر في منصب الممثل لفرنسا لدى مجلس الأمن الدولي ورئيسا لبعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة .

وذكر الأليزيه أمس الأربعاء – في محضر الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء والذي وزع نسخة منه على الصحفيين – أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على اقتراح من وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس.
> وسيتولى دولاتر، الذي يشغل حاليا منصب سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة، سيتولى مهام منصبه اعتبارا من ١٥ شهر يوليو القادم.

ويخلف بذلك دولاتر السفير جيرار آرو رئيس البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة والذي من المتوقع أن يتم تعينه سفيرا جديدا لفرنسا لدى واشنطن.

ومن ناحية أخرى .. أعلن الاليزيه – في بيان صحفي منفصل – أن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند يعتزم تعيين جاك توبان في منصب ” المدافع عن الحقوق” خلفا لدومنيك بوديس الذي فارق الحياة قبل شهرين.
> ويشغل توبان ، الوزير الأسبق في عهد الرئيس جاك شيراك ، حاليا منصب رئيس مجلس التوجيه بالهيئة الوطنية لتاريخ الهجرة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا