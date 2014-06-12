الأليزية : تعيين فرانسوا دولاتر ممثل دائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي

قرر مجلس الوزراء الفرنسي ، تعيين الوزير المفوض فرانسوا دولاتر في منصب الممثل لفرنسا لدى مجلس الأمن الدولي ورئيسا لبعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة .

وذكر الأليزيه أمس الأربعاء – في محضر الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء والذي وزع نسخة منه على الصحفيين – أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على اقتراح من وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس.

> وسيتولى دولاتر، الذي يشغل حاليا منصب سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة، سيتولى مهام منصبه اعتبارا من ١٥ شهر يوليو القادم.

ويخلف بذلك دولاتر السفير جيرار آرو رئيس البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة والذي من المتوقع أن يتم تعينه سفيرا جديدا لفرنسا لدى واشنطن.

ومن ناحية أخرى .. أعلن الاليزيه – في بيان صحفي منفصل – أن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند يعتزم تعيين جاك توبان في منصب ” المدافع عن الحقوق” خلفا لدومنيك بوديس الذي فارق الحياة قبل شهرين.

> ويشغل توبان ، الوزير الأسبق في عهد الرئيس جاك شيراك ، حاليا منصب رئيس مجلس التوجيه بالهيئة الوطنية لتاريخ الهجرة.

أ ش أ