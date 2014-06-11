مذيعة «التحرير» الموقوفة عن العمل: من شتمني وتوعدني بالاغتصاب «إخوان»

أكدت مها بهنسي، المذيعة بقناة التحرير، خبر إيقافها عن العمل من جانب إدارة القناة، معربة عن شكرها لمن تضامن معاها.



> وقالت «بهنسي»، في حسابها على «فيس بوك»، مساء الأربعاء، أن «المعركة اللي ضدي سياسية، وليست بسبب تصريحات بدليل أنهم نسيوا الجناه والمجني عليها ومسكوا في كلمه غير مقصوده على الهواء، و لكنني لن اضعف و سأظل أحارب كل من خان مصر وسأظل أدعم كل مؤسسات الدولة من جيش وشرطه وقضاء».

وتابعت: «ولازم تفهموا أن الحرب الجايه هتكون ضد نساء مصر علشان شلنا أرواحنا على أكتافنا وأنقذنا البلد من الخونة والإرهابيين بنزولنا في استفتاء الدستور وانتخابات الرئاسة».

وأضافت: «فكر لو لثانيه مش ممكن أكون أنا صح حتي لو 1% وفعلاً تصريحي (الشعب مبسوط خليه يهيص) كان على فرحة الناس مش على واقعة التحرش، والأغرب أن الناس اللي قال أيه بيدافعوا عن الستات اللي بيتم التحرش بيهم جايين الصفحة يشتموني ويتوعدوني بالتحرش والاغتصاب علشان بس تفهم أنهم بيحاربوا شخصي لدوري في محاربتهم، وكشف حقيقيتهم وطبعا أقصد الإخوان والطابور الخامس».

وواصلت: «طيب فكر كمان تانيه, واحده مؤيده للجيش وللسيسي وانتخبت السيسي ولم تتوقف عن دعمه (اللي هو أنا) هقوم أفرح في ست زيي مؤيده للسيسي زيي نازله تحتفل بفوز السيسي زيي أن كلاب سعرانة اتحرشوا بيها، أي منطق وأي عقل يصدق الكلام دا».

وختمت منشورها بـ«أحب اعتذر لكل مرآه و رجل تأثروا بالفيديو والتصريح غير مقصود نهائياً ومن الطبيعي أن أي حد عاقل لا يمكن يصدق أن مرأه تؤيد التحرش».

وكانت مصادر بقناة «التحرير»، قالت إنه تم وقف المذيعة مها بهنسي عن العمل بعد تصريحاتها حول التحرش بالسيدات بميدان التحرير، أثناء تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أن ذلك يأتي «استجابة لرد فعل الشارع المصري الغاضب تجاه هذه التصريحات».

وقدمت مها بهنسي في وقت سابق اعتذارًا عن الواقعة، بعدما قالت مراسلة قناة «التحرير»، مساء الأحد، إن ميدان التحرير شهد حالات تحرش فردية، أثناء الاحتفال بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسي، رئيسًا للجمهورية، فكان رد «بهنسي» ضاحكة: «مبسوطين بقى، الشعب بيهزر».

وكتبت «مها»، في صفحتها على «فيس بوك»: «التعليق في الأساس لم يكن موجهًا للمراسلة خالص»، متسائلة: «هل من المنطق والعقل أن أي حد في موقعي يقول تعليق على واقعة زي دي على الهوا؟».

وأضافت: «أنا بعتذر على إن الموقف اتفهم كده.. مش إن أنا قصدت كده خالص»، خاتمة: «يعني معقولة في حد ممكن يدخل عزاء ويضحك؟».