مناظرة الرئاسة - زاهر: إنه لا يصلح لقيادة الجبلاية.. وشوبير: خليك في صحتك

على غرار المناظرات السياسية التي شهدتها انتخابات رئاسة الجمهورية في الأعوام الأخيرة، جرت مناظرة بين سمير زاهر وأحمد شوبير، الثنائي المرشح المحتمل لقيادة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

زاهر شكك في نزاهة ترشح شوبير، قائلاً عبر قناة "النهار رياضة": "إذا ترشح شوبير لن يكون هناك مصداقية".

وأوضح "كيف يكون رئيس الاتحاد مقدم برامج تليفزيونية؟ .. لن أرضى له بذلك، لأنه يهز برستيج هذا المنصب".

وأضاف "شوبير اكتشافي، وأحبه على المستوى الشخصي، وعمل معي كنائب، وكان مخلصًا للغاية، ويؤدي واجباته داخل المجلس بشكل نموذجي، وأرى أن التدرج الطبيعي له، أن يكون وزيرًا للرياضة مثل طاهر أبو زيد".

شوبير يرد

ورد حارس مرمى مصر في مونديال 1990 في مداخلة هاتفية على القناة نفسها.

وقال شوبير: "سمير زاهر مر بمحنة طبية صعبة للغاية، وأرى أن الأفضل له أن يركز في متابعة حالته الصحية، والاستمتاع بحياته والابتعاد عن الضغوط".

وأضاف "لن أترشح سوى على منصب الرئيس سواء في النادي الأهلي أو اتحاد الكرة، سواء كان المنافس هاني أبوريدة أو حازم الهواري أو سمير زاهر، لأنه التدرج الطبيعي لمشواري مع كرة القدم".

وأتم زاهر هذه المناظرة "مستعد للتنازل عن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، ومساندة شوبير في الانتخابات بكل قوة، بشرط أن يترك عمله الإعلامي في الفضائيات والصحيفة والإذاعة".