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أبو السعود: عبد ربه يصلح لرئاسة الإسماعيلي

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أبو السعود: عبد ربه يصلح لرئاسة الإسماعيلي أبو السعود: عبد ربه يصلح لرئاسة الإسماعيلي

يرى محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي، أن حسني عبد ربه لاعب وسط الفريق يصلح لرئاسة الدراويش في المستقبل.

وبرر أبو السعود اعتقاده عبر قناة "النهار "عبد ربه يملك كل مقومات الإداري الناجح، فهو قائد، وسيكون رئيس النادي في المستقبل".

وواصل رئيس الدراويش إشادته "حسني عبد ربه مثل وقدوة لكل اللاعبين، وضحى كثيرًا من أجل النادي، مراعاة للظروف المالية".

وأوضح "تتبقى له مستحقات متأخرة بقيمة 6 مليون و800 ألف جنيه، ووافق على تخفيضها إلى مليون و200 ألف جنيه من أجل النادي".

وأتم "لم يكتف حسني عبد ربه بذلك، بل رحب بتجديد عقده مع النادي، واشترط أن يستفيد النادي بمليون دولار من أي عرض احتراف يصله".

يُذكر أن حسني عبد ربه خاض ثلاث محطات خارج مع ستراسبورج الفرنسي، أهلي دبي الإماراتي، واتحاد جدة والنصر في .

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