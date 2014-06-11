FilGoal.com يكشف تفاصيل اتفاق الزمالك مع كوفي .. واللاعب يوقع

اتفق الزمالك على تفاصيل انضمام محمد كوفي لاعب الوسط البوركينابي الذي أنهى تعاقده مع فريق داهوك العراقي، ووقع اللاعب رسميا على عقود انضمامه للفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن كوفي اجتمع يوم الأربعاء مع أحمد سليمان وشريف منير حسن وأحمد مرتضى منصور أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التوقيع لثلاث سنوات.

ويحصل كوفي في الموسم الواحد على 250 ألف دولار، يتقاضى منها 150 ألف دولار مقدم تعاقد عند التوقيع.

بينما تبقى أزمة عمولة وكيله منير حسن والد عضو مجلس إدارة الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور يرفض حصول منير حسن على عمولته بسبب تواجد نجله في عضوية مجلس الإدارة وهو ما يعتبر مخالفا للوائح.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة لـFilGoal.com عقب الاجتماع: "كوفي وقع على العقود ولكن لن نعلن عن الصفقة إلا بعد انتهاء الموسم".