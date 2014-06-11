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عبد الغني ضاحكا: بافرح شوية لما مصر مابتوصلش المونديال

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عبد الغني ضاحكا: بافرح شوية لما مصر مابتوصلش المونديال عبد الغني ضاحكا: بافرح شوية لما مصر مابتوصلش المونديال

حين لا تصل لكأس العالم، هناك فرحة، ليست كبيرة، لكنها موجودة في قلب مجدي عبد الغني، نجم الكرة.

مجدي عبد الغني حل ضيفا على قناة MBC MASR، وبرنامج "فهمي جمعة" الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي مع اللاعب الدولي المعتزل وائل جمعة.

فهمي وجمعة سألا عبد الغني، هل تشعر ببعض السعادة حين لا يتأهل منتخب مصر لكأس العالم حتى تظل اللاعب الذي سجل أخر هدف للفراعنة في المونديال؟

فرد عبد الغني نجم الأهلي السابق ضاحكا "بصراحة، (شوية)، (أه شوية)!".

وتابع "سأظل أذل في الجميع حتى يسجل أحد هدفا جديدا لمصر في كأس العالم".

وأضاف "حتى لو أحرز أحد هدفا لمصر في المونديال، سأظل أنا اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم، وفي الأوليمبياد كذلك".

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