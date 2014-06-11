سمير زاهر يُكذب المعلم في واقعة المشير طنطاوي

فسر سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق دور المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، في الإطاحة بحسن شحاتة من الإدارة الفنية للمنتخب في 2011.

وأوضح زاهر "المشير تحدث معي عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، وضياع التأهل لكأس أفريقيا، وسألني ماذا ستفعلون، الجماهير غاضبة للغاية".

وأضاف لقناة "النهار رياضة" "أبلغته أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيحسم الأمر في اجتماع عاجل، ثم فسرت له وقتها أن المجلس رأى أن المدرب الأجنبي هو الخيار الأفضل".

وتابع: "المشير طنطاوي لم يتدخل في القرار على الإطلاق"، ليرد سمير زاهر بذلك على تصريحات حسن شحاتة الذي أكد أن قرار إقالته كان خلفه أوامر من وزير الدفاع الأسبق.

وأتم زاهر "تلقينا وقتها السيرة الذاتية لـ35 مدربًا، وتم الاستقرار على بوب برادلي، لأنه كان المدرب الوحيد الذي تضمنت سيرته الذاتية المشاركة في كأس العالم".