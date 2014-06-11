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نيمار: على الحكام حمايتنا

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نيمار: على الحكام حمايتنا نيمار: على الحكام حمايتنا

"هل يُعقل أن نلعب كل مباراة ونتعرض لخطر الإصابات؟ بالتأكيد لا".. هكذا وجه نيمار دا سيلفا نجم البرازيل رسالته إلى حكام مونديال 2014.

ويستعد نيمار لانطلاق كأس العالم يوم الخميس بمواجهة السامبا أمام كرواتيا على ملعب أرينا كورينثيانز في مدينة ساوباولو.

ووجه نيمار رسالة إلى الحكام من خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: " على الحكام حمايتنا من العنف، لا يمكن أن نلعب كل مباراة ونتعرض لخطر الإصابات".

واضاف " لن ألعب لنفسي فقط، نحن جميعا نعرف ما ينبغي علينا فعله".

وعلى الرغم من تعرض نجم السامبا لإصابة في التدريبات يوم الثلاثاء إلا أنها لن تؤثر في مشاركة اللاعب أساسيا أمام كرواتيا.

وتحدث نيمار عن زميله في برشلونة ليونيل ميسي وعن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، فقال: " كريستيانو وميسي نجوم كبار بلا شك، أعتقد أن واحد منهما سيكون أفضل لاعب في كأس العالم".ش

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