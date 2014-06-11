نيمار: لا أريد أن أصبح أفضل لاعب في العالم

هداف المونديال؟ لا يهتم.. أفضل لاعب؟ لا يهتم أيضا.. فقط يهتم نيمار دا سيلفا نجم البرازيل بالفوز بكأس العالم 2014.

ويستعد نيمار لانطلاق كأس العالم يوم الخميس بمواجهة السامبا أمام كرواتيا على ملعب أرينا كورينثيانز في مدينة ساوباولو.

وقال نيمار في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء قبل مواجهة كرواتيا: "لا أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم، ولا هداف المونديال، كل ما أريده هو التتويج بكأس العالم".

وأضاف " ارتداء رقم 10 هو شرف كبير، هذا يعني الكثير بالنسبة لي، سأقدم قميصي لوالدتي.

وعلى الرغم من تعرض نجم السامبا لإصابة في التدريبات يوم الثلاثاء إلا أنها لن تؤثر في مشاركة اللاعب أساسيا أمام كرواتيا.

وعن لقاء كرواتيا، اختتم نيمار حديثه قائلًا: "مباريات المونديال تحددها تفاصيل صغيرة، سنبذل قصارى جهدنا، لكي نسعد شعبنا".