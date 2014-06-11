رئيس جامعة الأزهر يؤكد ضرورة التعاقد مع شركة نظافة لمستشفى الزهراء

أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، خلال زيارة مفاجئة لمستشفى الزهراء الجامعى، ضرورة التعاقد مع شركة نظافة وأمن للتغلب على المهملات المتتالية التى يلقيها الزائرون، وعمل ملف كامل عن المتطلبات الطبية التى تحتاجها المستشفى لرفعها لرئيس الوزراء الذى يهتم اهتمامًا كبيرًا بجامعة الأزهر ومستشفياتها ووعد باستكمال كل ما يحتاجه المستشفى.

وطالب العبد، خلال جولته، مدير المستشفى، بتفقد غرف استقبال المستشفى وسجل دخول الحالات المرضية، لعمل تقرير عن حالة مريض اشتكى له طول فترة علاجه دون شفاء وعمل كل الكشوف والأشعة وقطع دابر الروتين فى استقبال المرضى، ثم زار غرفة الرعاية المركزة واطمأن على حالة المرضى والأجهزة الطبية.

وأشاد بمجهود الأطباء وبجودة الأجهزة الطبية داعيًا للأطباء أن يوفقهم الله ويصبرهم فى مسئوليتهم الثقيلة تجاه المرضى لتردد عدد كبير من المواطنين على المستشفى.

وأوصى العبد الأطباء بالاهتمام بكل حالات المرضى وتصديق المريض وتذليل شكواه، مشيرًا إلى أن الله سيعطى الثواب العظيم للقائمين على خدمة المرضى وأن طبيب اليوم قد يكون مريض الغد ويحتاج إلى أن يسمع ولو كلمة طيبة من القائم على خدمته.

وأثناء خروجه من قسم الحروق استمع إلى شيخ مسن أكد أن مستشفى الزهراء من أفضل المستشفيات فقد رفضته خمسة مستشفيات ولم تقبله سوى الزهراء الذى وجد فيها عناية تامة من طاقم الأطباء والممرضين.