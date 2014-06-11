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ما حقيقة استغلال قضية زينة وأحمد عز في مسلسل "إبن زنا"؟

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ما حقيقة استغلال قضية زينة وأحمد عز في مسلسل "إبن زنا"؟ ما حقيقة استغلال قضية زينة وأحمد عز في مسلسل "إبن زنا"؟

الأربعاء 11-06-2014 21:22

يبدو أنّ قضية إثبات نسب طفلي زينة التّي أقامتها الممثلة ضد الفنّان أحمد عز، باتت إلهاماً لمؤلفي الدّراما، حيث يتم حالياً إعداد مسلسل يحمل اسم "إبن زنا"، يكتبه السينارست عماد قاسم، ويخرجه مجدي أبو عميره، وهو ما زال في طور التّحضير.

وعن حقيقة استغلال قضية زينة وعز في المسلسل، قال عماد قاسم في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" أنّ "المسلسل لا يمتّ لا من قريب ولا من بعيد لهذه القضية، بل سيتمّ التطرّق إلى الجانب الديني لإبن الزنا، وسيتمّ إلقاء الضوء على أسباب وموانع عدم الإعتراف به شرعاً في الميراث".

 

 

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