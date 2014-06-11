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“الاجتماعيين” تتقدم بمقترح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

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“الاجتماعيين” تتقدم بمقترح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة “الاجتماعيين” تتقدم بمقترح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

مجلس الشعب

قال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين,الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية،إنه تقدم بمقترح لعدد من النقابات المهنية،لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة،وتشكيل قائمة مستقلة للنقابات وفقا لقانون الانتخابات،بحيث تكون مكونة من كوادر المهنيين علي مستوي الجمهورية,بالاضافة للمقيمين فى الخارج،وذلك من أجل ضمان وجود أعضاء بمجلس النواب من المهنيين يستطيعون الدفاع عن قضايا ومشاكل أعضاء النقابات المهنية.

وأضاف “برهان”، فى بيان، الأربعاء، أن هذا التحالف تشارك فيه حتى الآن حوالي 12 نقابة مهنية بالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية بالمحافظات لاختيار العناصر المناسبة بعيداً عن الانتماءات الدينية والحزبية لتمثيل المهنيين في الانتخابات,مؤكدا أن التحالف قادر على مواجهة التحالفات الاخري بما يحمله من عدد أعضاء وأسرهم يزيد عن 30 مليون مواطن لهم حق التصويت.

وأوضح  أن الأحزاب لا تقوم بالدور المطلوب منها، واصفاً لبعضها بالـ”كرتونية”،مشيراً إلى أن النقابات المهنية تمثل الطبقة الوسطي من المجتمع المصري بمختلف توجهاتهم،مضيفاً :”سيتم دعوة النقابات المهنية لاجتماع الأحد المقبل بمقر اتحاد المهن الطبية الساعة 11 صباحاً للتشاور ودراسة ذلك الأمر بالإضافة لموضوعات أخري تخص الاتحاد”.

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