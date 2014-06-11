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أحمد راتب : لن أُشجع الجزائر في كأس العالم

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أحمد راتب : لن أُشجع الجزائر في كأس العالم أحمد راتب : لن أُشجع الجزائر في كأس العالم

أحمد راتب

قال الفنان أحمد راتب، إن المُفضل لكل المصريين هو البرازيل بلا منازع، وأكد أنه سيشجع “السامبا” في نهائيات كأس العالم المقرر إقامته غدًا  الموافق 12 يونيو .

وتابع راتب خلال حديثه لوكالة أنباء أونا  : حُب المصريين للبرازيل وصل لمرحلة أنهم أطلقوا علي فريق الإسماعيلي “برازيل الكرة المصرية”.

وفيما يخص منتخب الجزائر، الممثل الوحيد للدول العربية في كأس العالم، أشار “راتب” أنه لن يشجعه خلال البطولة المقبلة، نظرًا لأسباب فنية تتعلق بأنه فريق نفسه قصير ولا يتمكن من عبور دور الـ32 واستدل في ذلك بكأس عالم 2010.

وفي سياق منفصل أكد الفنان المصري ،أن تعارض مواعيد إذاعة مباريات كأس العالم مع مسلسلات رمضان لن يؤثر أبدًا علي نسب مشاهدة الأعمال الدرامية، حيث أن جماهير الكرة لا يتعدوا ال10مليون والباقي بالضرورة هو جمهور مسلسلات رمضان من  سيدات البيوت والأطفال، بحسب ما ذكر.

كتب : محمد الموجي، سيد الحديدي

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أونا

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