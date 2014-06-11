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ضبط متهم بقتل جاره في الإسماعيلية خلال ساعة من ارتكاب الواقعة

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ضبط متهم بقتل جاره في الإسماعيلية خلال ساعة من ارتكاب الواقعة ضبط متهم بقتل جاره في الإسماعيلية خلال ساعة من ارتكاب الواقعة

 تمكنت مباحث الاسماعيلية  اليوم من ضبط متهم بقتل جاره بعد أقل من ساعة من ارتكابه الواقعة وفق مصدر أمنى.

وكان مأمور قسم ثالث العميد السيد الظواهري  قد تلقى بلاغًا من المستشفى العام بالإسماعيلية بوصول المدعو أحمد ج م سن 22 عاطل مقيم بالشيخ زايد دائرة القسم مصاباً ( جروح طعنية بالصدر ـــ توفى على أثرها ) إثر التعدى عليه من آخر، وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى .

وكشفت تحريات المباحث عن حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمدعو حسام الدين ع إ سن 18 عاطل من جيرانه، لوجود خلافات مالية بينهما، قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض ( مطوة ) وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وتم على الفور تحرك مجموعة من رجال المباحث وفى بضع ساعات تمكنوا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، و تم التحفظ عليه.

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