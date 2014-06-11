شيتوس: ربيعة؟ الأهلي رفض احترافي ب300 ألف يورو وتركني مجانًا

حذر وائل رياض شيتوس لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، مسؤولي القلعة الحمراء من التعنت تجاه الموافقة على انتقال رامي ربيعه إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وروى شيتوس عبر برنامجه "الرياضة اليوم" على قناة "دريم" "في 2005، تلقى النادي الأهلي عرضًا لاحترافي من ميتدلاند الدنماركي مقابل 300 ألف يورو".

وأضاف "النادي الدنماركي كان يرى أنني أفضل بديل لمحمد زيدان الذي رحل إلى فيردر بريمن الألماني، ونقلت رغبتي لمانويل جوزيه في خوض تجربة الاحتراف".

وتابع "تمسك جوزيه بي وقتها، بداعي التركيز في مشوار الفريق ببطولة إفريقيا، وكان يتبقى في عقدي موسم ونصف، وفي النهاية رحلت عن الأهلي مجانًا".

وأتم "شيتوس" "أرجو أن تعي إدارة النادي الأهلي هذا الموقف، وتتفادى تكراره مع رامي ربيعه، الذي أتمنى أن يكمل احترافه في صفوف ناد كبير مثل سبورتنج لشبونة".

وعرض النادي البرتغالي الذي يضم بين صفوفه محمود عبد الرازق شيكابالا، 350 ألف يورو لضم رامي ربيعه، إلا أن الأهلي رفض العرض لضعف المقابل المادي.