أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شيتوس: ربيعة؟ الأهلي رفض احترافي ب300 ألف يورو وتركني مجانًا

Google+ Print
شيتوس: ربيعة؟ الأهلي رفض احترافي ب300 ألف يورو وتركني مجانًا شيتوس: ربيعة؟ الأهلي رفض احترافي ب300 ألف يورو وتركني مجانًا

حذر وائل رياض شيتوس لاعب الأهلي ومنتخب السابق، مسؤولي القلعة الحمراء من التعنت تجاه الموافقة على انتقال رامي ربيعه إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وروى شيتوس عبر برنامجه "الرياضة اليوم" على قناة "دريم" "في 2005، تلقى النادي الأهلي عرضًا لاحترافي من ميتدلاند الدنماركي مقابل 300 ألف يورو".

وأضاف "النادي الدنماركي كان يرى أنني أفضل بديل لمحمد زيدان الذي رحل إلى فيردر بريمن الألماني، ونقلت رغبتي لمانويل جوزيه في خوض تجربة الاحتراف".

وتابع "تمسك جوزيه بي وقتها، بداعي التركيز في مشوار الفريق ببطولة إفريقيا، وكان يتبقى في عقدي موسم ونصف، وفي النهاية رحلت عن الأهلي مجانًا".

وأتم "شيتوس" "أرجو أن تعي إدارة النادي الأهلي هذا الموقف، وتتفادى تكراره مع رامي ربيعه، الذي أتمنى أن يكمل احترافه في صفوف ناد كبير مثل سبورتنج لشبونة".

وعرض النادي البرتغالي الذي يضم بين صفوفه محمود عبد الرازق شيكابالا، 350 ألف يورو لضم رامي ربيعه، إلا أن الأهلي رفض العرض لضعف المقابل المادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة