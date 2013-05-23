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سلطات هولندا تعتقل تاجر بتهمة بيع لحوم خيول على أنها أبقار

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سلطات هولندا تعتقل تاجر بتهمة بيع لحوم خيول على أنها أبقار سلطات هولندا تعتقل تاجر بتهمة بيع لحوم خيول على أنها أبقار


> اعتقلت السلطات الهولندية احد باعة اللحوم بتهمة بيع 300 طن من لحوم الخيول على انها لحوم بقرية .

وذكرت تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية ان المدعى العام الهولندى أعلن ان هناك شبهات تفيد بتورط البائع المعروف فيلى شلتن فى جرائم تحايل وتقديم بيانات غير سليمة .. مشيرا الى انه من المحتمل وجود لحوم خيول بين اللحوم التى قام ببيعها فى شهر ابريل الماضى ، وبلغت – آنذاك- نحو خمسين الف طن .

واضافت الشبكة ان ادارة سلامة الغذاء الهولندية طلبت من مئات الشركات عبر القارة الاوربية والتى قامت بشراء لحوم من فيلى شلتن ضرورة فحص اللحوم الموجودة لديها .

وكان شلتن قد نفى فى تصريحات أدلى بها أمس الاربعاء عبر شاشات التليفزيون الهولندى تورطه فى ارتكاب اية انشطة اجرامية وقال ان الاتهامات الموجهة اليه بهذا الصدد غير معقولة .
> وكانت مشاعر الفزع من انتشار لحوم الخيول على انها لحوم للبقر قد انطلق فى البداية من ايرلندا فى شهر يناير الماضى وانتشر بسرعة الهشيم فى كل من المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والسويد والمانيا .
> أ ش أ

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