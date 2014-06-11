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بالصور..«تيشيرت بوتين» بـ 1200 روبل

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ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، الأربعاء، أن أحد المتاجر بالعاصمة الروسية، موسكو، يبيع حاليا «تيشيرت» عليه صور للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ثمنه 1200 روبل.

وأوضحت الصحيفة أن هذا النوع من «تيشيرتات»، التى تباع في «الميدان الأحمر»، يوضح أن «بوتين» تحول إلى نجم في عالم الموضة مثلما كان شخصية مشهورة في عالم السياسة في بلاده، علي الرغم من العزلة الدولية، التى يعيشها عقب ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.

Vladimir Putin T-shirt

ونقلت «جارديان» عن إحدي مصممات «تيشيرت»، أنا تريفونوفا، قولها: «نحن لانستهدف مستهلك بعينه، (تيشريتات) تناسب جميع الأشخاص، الطفل، الذي يبلغ عمره10 سنوات، والكهل أيضا».

Vladimir Putin Crimea T-shirt

وأوضح مصممي «تيشيرت» أن «انتصارات روسيا المتعددة علي الساحة الدولية، مثل الأوليبمبياد وضم شبه جزيرة القرم ألهمتهم بالفكرة».

Vladimir Putin T-shirt

وأشارت الصحيفة أن لتنوع ألوان وأشكال «تيشيرتات بوتين»، حوالي 15 شكل، حيث ظهر الرئيس الروسي وهو يرتدي زي الجيش مرة، وأخري وهو يرتدي نظارته السوداء، وهو ماوصفه شخص أشترها بأنه يوضح «مرونة رئيسنا وكيف أصبحت بلادنا، حيث أن بعضها جاد جدا وأخري طريفة، قبل ذلك كانت الأزياء تلون بالعلم الأحمر، رمز الاتحاد السوفيتي، لدينا الأن رئيس يناسب كل الأذواق».

Vladimir Putin T-shirt

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