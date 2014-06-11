لا ضرر من سفر المرأة الحامل



> تتساءل الكثير من الحوامل عن صلاحية السفر في فترة الحمل، وهل هناك من مضاعفات جانبية مصاحبة لسفرهن، كالنزيف الرحمي مثلا؟.

يمكن للمرأة السفر، بمختلف وسائل النقل إذا كان حملها طبيعيًا، و لم تعرف أي مضاعفات مند بدايته، إلى أن تصل شهرها التاسع، فيصبح ذلك ممنوعًا عليها.

ويعتبر الشهر الثالث للحمل، من الشهور المناسبة للسفر، لكن ابتداء من الشهر السابع يستحب جلوس المرأة في المنزل، و عدم تحركها كثيرًا تفاديًا لأي مضاعفات، و حتى لا تتعرض للإجهاض المبكر.

يصعب التحرك على المرأة في الشهرين الأخيرين من الحمل، حتى بالنسبة للمسافات القصيرة، لهذا لا تنصح المرأة بالسفر خلال هذه المدة الأخيرة، لكي لا تتعرض لارتفاع في ضغط الدم أو تأخر في نمو الجنين الطبيعي فلا ينصح بالسفر تفادياً لحدوث مضاعفات قد تؤثر سلبًا على صحة المرأة الحامل أو الجنين أو كليهما.

وفي حال ما إذا اضطرت المرأة للسفر، فيجب أن لا تكون الرحلة طويلة و مرهقة، و أن تكون مريحة و قصيرة، مع العلم بأن استعمال القطار أو السيارة في السفر لا يؤثر أبدًا على المرأة الحامل، إن كانت كل أمورها تمشي بشكل طبيعي.

كما يجب لمدة السفر، أن لا تتجاوز 6 ساعات، كحد أقصى، فالسفر لمدة أكثر من ذلك يؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها،

> و على الحامل، أن لا تنسى ربط حزام الأمان، عند السفر للمحافظة على حياتها و جنينها الذي لم يبصر نور الحياة بعد.

وعلى الحامل أن تتبع الإرشادات التالية، عند السفر حتى تحافظ على صحتها، وصحة جنينها:

> الحرص على المشي بعد كل ساعة من السفر، لأن ذلك يساعد على التخلص من تورم القدمين وتقلصات الرحم.

> ارتداء أحذية مريحة و ملابس واسعة و مريحة.

> أكل الوجبات الخفيفة و شرب العصائر بشكل مستمر.

> على الحامل، ألا تنسى عند كل سفر اصطحاب ملفها الطبي، حتى تتمكن من متابعة حالتها هناك.

> كما يجب عليها أن تقوم بمراجعة الطبيب المتابع لحالتها، قبل السفر.