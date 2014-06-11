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سمر فودة: حادث التحرش مدبر ولن يؤثر علينا

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علقت سمر فرج فودة نجلة الكاتب والمفكر المصرى فرج فودة، على حادثة التحرش الذى وقع فى ميدان التحرير يوم الاحتفال بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة "لطالما افتخرنا برجال العظماء وسنظل نفتخر بهم ولن يؤثر هذا الحدث المدبر علينا.. فكل رجل مصرى هو من أسرتى وسيردع القانون هؤلاء الشواذ.

جاء تعليقها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى توتير.


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