بروتوكول بين نقابة صناعة الطوب وجمعية الشباب للتدريب على الإسعافات

قال رضا سلام، نقيب عمال مصانع الطوب، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أمين اللجنة العمالية بحزب نصر بلادى: "إننا قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون بين نقابتنا وجمعية الشباب والسكان لتدريب خمسين عاملا من مصانع الطوب بالجيزة، على كيفية استخدام صناديق الإسعافات الأولية التى تم توزيعها على مصانع الطوب بمركزى الصف والعياط بجنوب الجيزة".

وذكر "سلام"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "صناديق الإسعافات الأولية حصلت عليها نقابتنا كمنحة من جمعية الشباب والسكان، تحت إدارة إيمان درويش مديرة المشروع وأحمد عفيفى المشرف العام على تدريبات العمال". كما قامت الجمعية بمساعدة النقابة بعمل فصول محو أمية وتعليم الكبار والأطفال المتسربين من التعليم.