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رئيس الكنيسة الكاثوليكية: هناك فرق بين التدين الشكلى والإيمان

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رئيس الكنيسة الكاثوليكية: هناك فرق بين التدين الشكلى والإيمان رئيس الكنيسة الكاثوليكية: هناك فرق بين التدين الشكلى والإيمان

أكد الأنبا يوحنا قلته، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، أن هناك فرقًا بين مظاهر التدين الشكلية والإيمان الذى وقر فى القلب.

وأشار قلتة إلى تجسد هذه الشكليات فى كثرة بناء المساجد وحمل المصاحف بالنسبة للمسلمين وبناء الكنائس وحمل الصلبان للمسيحيين دون أن يكون لذلك مردود حقيقى على تعامل المسلمين والمسيحيين مع بعضهم البعض، فى الوقت الذى يوجد أكثر من نصف مليون يعيشون فى المقابر، مشددًا على ضرورة التوعية بمخاطر المؤامرات التى تحاك لضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف فرع بيت العائلة بمدينة ببا، حيث رافقه الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار ومنسق بيت العائلة المصرية والدكتور محيى الدين عفيفى، مقرر لجنة الخطاب الدينى ببيت العائلة ونيافة الأنبا يوحنا قلتا رئيس الكنيسة الكاثولوكية، الشيخ حسن عبد الرسول عن بيت العائلة بمركز ببا بالمحافظة، والعميد أحمد زكى رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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